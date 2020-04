Coronavirus: Renzi, 'garanzia Stato su prestiti sia 100%, ripartire'**

Achille Lauro, ecco "16 marzo". La nuova canzone è una ballata struggente. E lui diventa un'aquila

Si intitola "16 Marzo". E' il nuovo singolo di Achille Lauro, in rete dal 3 aprile e ovviamente distribuito a tutte le radio. Si tratta di una ballata particolarmente melodica, intensa, struggente. L'unica immagine che per ora la accompagna e l'ennesimo "travestimento" dell'artista che questa volta ha scelto penne e artigli e si è trasformato addirittura in un'aquila. Il pezzo è il primo di Lauro ...