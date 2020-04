Coronavirus: al via cabina regia D'Incà-opposizioni

Il messaggio del presidente Fontana: "In arrivo 3 milioni mascherine per proteggere cittadini"

(Agenzia Vista) Milano, 05 aprile 2020 Il messaggio del presidente Fontana: "In arrivo 3 milioni mascherine per proteggere cittadini" L'intervento in video del presidente Fontana durante il consueto punto stampa di aggiornamento sull'emergenza Coronavirus in Lombardia Fonte Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev