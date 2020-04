Coronavirus: riunione Conte-Gualtieri-Cdp su liquidità imprese (2)

(Adnkronos) - Mef, Cdp e Governo, secondo si apprende, lavorano in uno spirito di massima collaborazione per cercare di trovare le migliori soluzioni per far fronte all’emergenza. L’obiettivo dell’incontro è quello di sciogliere alcuni nodi sul tavolo e in particolare su chi si prenderà in carico le garanzie sui prestiti alle aziende (Cdp o la Sace, la società specializzata nel sostegno alle imprese italiane controllata da Cassa Depostiti e Prestiti) e sulla questione della percentuale delle garanze sui prestiti: 80 oppure 100%. Secondo quando apprende l'Adnkronos si sarebbe deciso di assicurare una copertura al 100%.