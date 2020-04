Coronavirus: A. Benetton, 'cambiare paradigma, pensare globale agire locale'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Tutti noi, in questo contesto, non possiamo fare a meno di vedere che l'inquinamento è decisamente inferiore, che le persone sono più solidali, che possiamo tranquillamente vivere con meno, rispetto al passato. Credo che la vera visione per il futuro sarà invertire l'equazione. Non più, come oggi, pensare locale e agire globale ma pensare globale e agire locale, rispettando di più la biodiversità, l'ambiente e i nostri simili". Ad affermarlo, in un'intervista a 'Il Messaggero', è Alessandro Benetton, imprenditore e fondatore di 21 Invest.