Coronavirus: Procaccini (Fdi), 'simbolo Pd su manifesti buoni spesa, no speculazioni'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Soldi pubblici per acquistare beni di prima necessità che vengono spacciati per contributi erogati dal Pd”. Lo afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, denunciando "la campagna di comunicazione promossa in queste ore dal Partito democratico in provincia di Latina e in altre zone d’Italia, come l’Abruzzo. Ritengo davvero squallido e vergognoso –aggiunge- che in un momento così difficile di piena emergenza nazionale e di grande sofferenza per tutti, il Pd si preoccupi di apporre il simbolo del partito ai manifesti in cui si espongono le somme che governo e Regioni hanno erogato ai Comuni per i buoni spesa e le esigenze minime delle famiglie. Si tratta di soldi pubblici, frutto delle tasse pagate da tutti i cittadini di ogni idea politica, che vengono spacciati per contributi dati ai cittadini dal Pd".

"Ora cosa dobbiamo aspettarci: che anche le ambulanze e i respiratori vengano marchiati con il simbolo del Pd? Non ne faccio per niente una questione politica ma di rispetto verso i cittadini, che in un periodo di grande incertezza sul futuro e di apprensione per la salute, gli affetti, il lavoro, devono subire il cinismo di un partito politico che specula -conclude Procaccini- anche sulle poche risorse disponibili e sull’angoscia degli italiani”.