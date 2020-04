Coronavirus: Gelmini, 'avanti con restrizioni ma ragionare su riapertura'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - “I dati sull’emergenza Coronarirus negli ultimi giorni sono migliorati, lentamente ma in modo costante. Non bisogna però abbassare la guardia, dobbiamo andare avanti con le restrizioni, così come indicano gli esperti. La politica, invece, deve ragionare sin da subito sulla riapertura". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

"Servirà -spiega- un grande piano strategico per far ripartire l’Italia. Un coraggioso piano per le infrastrutture, un’azione decisa di sburocratizzazione, investire per la digitalizzazione, mettere mano una volta per tutte ad una riforma della giustizia civile che acceleri realmente i tempi dei procedimenti a tutto vantaggio di chi vuole investire e fare impresa in Italia. Serviranno queste e tante altre cose, ma occorre già in questi giorni immaginare le prossime settimane e gli interventi che saranno determinanti per gli anni che abbiamo davanti”.