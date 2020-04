Coronovirus: domani nuova cabina regia, opposizione chiede confronto con Gualtieri (4)

Coronavirus, Mika sui social: mia madre grave, ma sta migliorando

Roma, 4 apr. (askanews) - Il cantante Mika affida ai social il racconto degli ultimi giorni turbolenti che ha vissuto la propria famiglia, con la madre colpita da Covid-19 e che versa in gravi condizioni. "Voglio scusarmi per il mio recente silenzio. La scorsa settimana è stata una settimana turbolenta per la mia famiglia. Diverse persone della mia famiglia, a Parigi, hanno manifestato sintomi ...