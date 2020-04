Coronavirus: affitti difficili per medici Partinico, commissario Comune 'se vero, deprecabile'

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) - "Se fosse vero sarebbe deprecabile, un segno di inciviltà, di mancanza di solidarietà nei confronti di quelli che sono i 'nostri angeli' in questa emergenza". Così il commissario straordinario del Comune di Partinico Rosario Arena commenta con l'Adnkronos la denuncia, fatta sulle pagine di Repubblica Palermo, di alcuni medici e infermieri in servizio al Covid Hospital che avrebbero avuto difficoltà a trovare una casa in affitto in paese.

Una notizia di cui il commissario "non ha avuto sentore" ma che, tiene a sottolineare, "si allontana da quella solidarietà che i partinicesi hanno mostrato in queste settimane, dando veramente tanto. Anche chi aveva poco si è tolto qualcosa per darlo a chi aveva ancora meno".

E anche dal Covid Hospital c'è chi rimane stupito. Medici e infermieri raccontano di aver ricevuto disponibilità di case nuove in cui andare ad abitare durante il periodo dell'emergenza e, in alcuni casi, anche gratuitamente. "Nessuno, fino ad oggi, mi ha parlato di problemi di questo tipo - dice il direttore scientifico del Covid Hospital Salvatore Di Rosa - ma se fosse vero sarebbe una grave ingratitudine nei confronti di medici, infermieri, operatori sanitari, che ogni giorno si battono per noi". Neanche la paura del contagio potrebbe essere una giustificazione. "Paura ne abbiamo tutti - sottolinea Di Rosa - anche i nostri medici che ogni giorno entrano in ospedale e stanno in prima linea".