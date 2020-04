Coronavirus: Turco e Testa, 'virus entra in carcere minorile Airola, urgente intervenire'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "In Italia si contano già 165 agenti contagiati, 21 detenuti contagiati e un detenuto deceduto. E adesso anche il primo caso in un carcere minorile. Nel carcere di Airola un agente con sintomi respiratori è stato sottoposto a tampone per Covid-19, risultato negativo, ed è stato messo in quarantena". Lo sottolineano i radicali Maurizio Turco e Irene Testa.

"Con i beneficio del dubbio che possa non trattarsi di un caso di coronavirus, fa venire la pelle d'oca pensare, così come in tutti gli altri istituti penitenziari, anche negli istituti minorili si possa diffondere il virus. Ribadiamo il nostro appello affinché siano presi provvedimenti deflattivi. E, a maggior ragione trattandosi di istituti minorili, rilanciamo con forza la campagna del Partito Radicale per l'abolizione delle carceri minorili".