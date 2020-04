Coronavirus: Gallera, 'da oggi ricette con sms, non si deve andare dal medico'

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - Dematerializzazione della ricetta medica in Lombardia da oggi. "Non sarà più necessario andare dal medico per ritirare la ricetta", ha annunciato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, in diretta su Facebook.Si possono ritirare in farmacia medicinali che necessitano di ricetta medica senza avere il documento in mano, mostrando un codice sul proprio cellulare generato in automatico dal medico di base. "Da oggi è possibile ricevere via sms un codice da mostrare al farmacista per ritirare le ricette, mi sembra una cosa importante e utile".

Il medico di medicina generale può prescrivere un farmaco via telefono e "immediatamente" la prescrizione finisce nel fascicolo sanitario elettronico del paziente che riceve il codice sul proprio cellulare. "In farmacia basterà mostrare il codice arrivato via Sms e il farmacista può dare direttamente le medicine", ha detto Gallera. Chi non ha il fascicolo sanitario elettronico può usufruire del servizio attivando il servizio sul sito dedicato della Regione.