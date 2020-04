Coronavirus: in Sicilia 608 pazienti ricoverati, 101 le vittime e 94 i guariti

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) - – In Sicilia sono 608 i pazienti positivi al Coronavirus ricoverati negli ospedali dell’Isola: 32 in più rispetto a ieri. Si mantiene stabile, invece, il numero coloro che si trovano in terapia intensiva (73), mentre 1.056 (+26) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 94 (+2) e le vittime 101 (+8). A fornire i dati è la Presidenza della Regione siciliana.