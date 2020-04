Coronavirus: Gelmini, 'bloccare Tav idiozia, con M5S al governo ripartenza sarà impresa'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "E niente, è più forte di loro. Adesso per il Movimento 5 Stelle per affrontare l’emergenza Coronavirus dovremmo bloccare il cantiere della Tav: un’idiozia di cui si fa fatica a capire il senso. Il virus sarà certamente sconfitto: fra qualche mese -con evidente scorno di chi ha fatto una guerra propagandistica vergognosa ai vaccini- sarà perfino possibile, grazie al lavoro della comunità scientifica internazionale, e con sicuro contributo di quella italiana, arrivare all’antidoto. E dovremo affrontare la recessione. E tutti, ma proprio tutti, tranne il Movimento 5 Stelle, sostengono l’essenzialità di far ripartire i cantieri per le infrastrutture". Lo sottolinea Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Ma i grillini -aggiunge- non ce la fanno a dismettere i panni dei luddisti del nuovo millennio. Purtroppo sono al governo e con loro la ripartenza sarà davvero un’impresa”.