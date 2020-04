Coronavirus: Craxi (Fi), 'Gentiloni esiga scuse Dombrovskis'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Le parole del vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis denotano l’ottusità e la sfrontatezza di certo europeismo di maniera che non conosce né buonsenso, né decenza, né tantomeno ha preso contezza dell’emergenza sanitaria, ancor prima che economica, in cui versano alcuni Paesi europei. Le sue parole sono un’offesa verso quanti hanno perso la vita, verso quanti combattono in prima linea questo tragico virus e la testimonianza viva dell’ottusità burocratica che sta alla base di quest’Europa". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e vicepresidente della commissione Esteri del Senato.

"Trovo indecente che un rappresentante della Commissione parli della pandemia in atto come ‘un pretesto (per alcuni Paesi) per minare la legalità’. Caro Dombrovskis, oltre diecimila morti solo in Italia, e chissà quanti altri ancora, non sono un pretesto ma una immane tragedia! Il commissario Gentiloni batta un colpo e chieda, se non le dimissioni, almeno le pubbliche scuse del suo collega".