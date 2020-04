Coronavirus: Comune Milano limita spese 2020, 'situazione conti difficile' (2)

(Adnkronos) - Il Comune di Milano sta facendo le stime delle perdite economiche, al momento non sono ancora complete, per procedere nelle prossime settimane ad una variazione di bilancio che garantisca l'equilibrio. "Fermo restando che resta operazione difficile per il Comune di Milano e per i comuni italiani uscire da questa situazione senza interventi aggiuntivi da parte degli Enti superiori", spiega ancora Tasca

La misura principale adottata dalla Giunta dispone che ogni Direzione non potrà spendere più del 78% del proprio budget del 2020, con l’esclusione degli stanziamenti vincolati a entrate aventi specifica destinazione e di quelli relativi a fondi e accantonamenti obbligatori e interessi passivi.