Coronavirus: Marcucci, 'solidarietà a Renzi per brutto video sulla sua famiglia'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "È stato diffuso un brutto video sulla famiglia di Matteo Renzi. Ovviamente pieno di falsità. Ritengo che Matteo Renzi, come tutti, abbia il diritto di giocare con i suoi figli, e di non essere furtivamente ripreso a casa sua. L’odio e le fakenews certo non aiutano a contrastare l’emergenza sanitaria. La mia solidarietà a Matteo per questo orribile episodio”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci .