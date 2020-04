Coronavirus: Sicilia, proroga di 3 mesi per riscossione borse di studio 2018/19

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) - Slitta di tre mesi, dal 31 marzo al 30 giugno, il termine per riscuotere le borse di studio relative all’anno 2018/2019, del valore di 210,65 euro ciascuna, destinate agli studenti degli istituti superiori siciliani con reddito Isee non superiore a 10.632,94 euro. La proroga è stata stabilita dall'assessorato regionale all'Istruzione per dare più tempo agli studenti beneficiari, accompagnati da un genitore nel caso di minore età, per recarsi presso gli uffici postali e riscuotere la somma. "Considerate le attuali misure di contenimento epidemiologico dovute all’emergenza Covid-19 – spiega l’assessore Roberto Lagalla – abbiamo ritenuto fondamentale estendere i tempi di riscossione della borsa di studio per evitare il rischio di inopportuni assembramenti presso gli uffici postali. Per quanti, fra i 22 mila studenti beneficiari, non avessero ancora avuto modo di ritirare la somma, ci sarà quindi tempo sino alla fine di giugno".