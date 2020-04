Coronavirus: Giachetti, 'Borrelli? no a comunicazioni inopportune'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "In momenti così delicati per il paese è alla politica che spetta definire i tempi e indicare la strada. Chiunque anche in buona fede si lanci in comunicazioni inopportune, oltre a sconfinare dal campo non aiuta gli italiani, già preoccupati e disorientati a sufficienza. #borrelli". Lo scrive su twitter Roberto Giachetti di Iv.