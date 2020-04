Coronavirus: Gori e sindaci, 'Lombardia ha abdicato in uso tamponi contro contagio' (4)

(Adnkronos) - "Chiediamo pertanto perché non si sia provveduto ad acquistare più macchinari, come altre regioni hanno fatto, e maggiori quantitativi di reagente, e perché non si sia coinvolto un maggior numero di laboratori, così da poter effettuare un numero adeguato di tamponi".

Infine sui test sierologici per l’individuazione degli anticorpi "sappiamo, e tu ce lo confermi, che sono in corso ricerche applicate e mirate su questo tipo di test. Non siamo in alcun modo a sollecitare, a tale riguardo, decisioni affrettate o imprudenti. Concorderai però sul fatto che la Lombardia non possa permettersi di restare indietro su un fronte così importante".

Altre Regioni, il Veneto, l’Emilia-Romagna, il Piemonte e le Marche, concludono i sindaci, "hanno già attivato la sperimentazione sul campo dei test sierologici. Con il pieno rispetto dei protocolli scientifici, siamo a sollecitare che anche la nostra Regione faccia quanto prima altrettanto. E ti chiediamo sin d’ora d’essere tempestivamente informati su caratteristiche e tempi della sperimentazione che la Regione deciderà di autorizzare".