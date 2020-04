Coronavirus: Fontana, 'università Lombardia valutano test sierologici, poi pronti a partire'

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - "Per fare i tamponi a tutti i lombardi servirebbero due anni e mezzo. Secondo: quali esami sierologici di immunità? Persino la Cina ha ritirato certi kit che si sono rivelati non attendibili, e quindi pericolosi. Le nostre università stanno valutando diversi tipi di test e può stare certo che appena ne sarà individuato uno lo adotteremo all’istante". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista al Corriere della Sera. Sulla diffusione dell'epidemia "non c’è paragone nei numeri. Il Veneto è stato investito da un temporale, noi da un uragano".