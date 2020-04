Corruzione: Albo (Corte Conti), 'indagini Pm hanno dimostrato sistema collaudato in Sicilia'

Palermo, 2 apr. (Adnkronos) - Le "felici indagini" portate a termine nel 2019 da alcune Procure della Sicilia "hanno dimostrato la non episodicità delle condotte delittuose in pregiudizio della pubblica amministrazione e l'esistenza di un sistema collaudato di corruzione e infiltrazione nell'azione amministrativa da parte di portatori qualificati di interessi extrafunzionali illeciti in grado di pregiudicare in concreto la concorrenza e la corretta allocazione delle risorse pubbliche". È quanto scrive il procuratore della Corte dei conti per la Sicilia, Gianluca Albo, nella sua relazione stilata per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020.