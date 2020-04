Sicilia: Albo (Corte Conti), 'sentenza Montante reazione Stato ad anticorruzione facciata'

Chi può metta chi non può prenda, cibo per chi ne ha bisogno. L’iniziativa all’Alberone a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2020 Chi può metta chi non può prenda, cibo per chi ne ha bisogno. L’iniziativa all’Alberone a Roma Pane, pasta, e altri beni di prima necessità lasciati sul muretto in piazza dell'Alberone a Roma, sulla via Appia Nuova. E' l'iniziativa 'Chi può metta chi non può prenda' alla quale gli abitanti del quartiere hanno dato vita per garantire qualche genere alimentare a ...