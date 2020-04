Coronavirus: Tremonti, 'dl Cura Italia 127 articoli e 1.000 emendamenti, cosa devastante'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Il cosiddetto decreto Cura Italia è lungo 127 articoli e in Parlamento ci sono più di 1.000 emendamenti. Questo blocca il paese. E' una cosa devastante. Ci sono emendamenti dell'opposizione ma anche della maggioranza e siamo in attesa del mega emendamento del governo. Non è il modo serio di gestire una crisi così drammatica come questa". Ad affermarlo a 'Radio 24' è l'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti.