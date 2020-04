Coronavirus: prima vittima alle isole Eolie, a Salina altri quattro in quarantena

Coronavirus, F.Sala (Vicepres.Lombardia): "+1.292 casi, 46.065 in totale, si conferma trend in calo"

(Agenzia Vista) Milano, 02 aprile 2020 Coronavirus, F.Sala (Vicepres.Lombardia): "+1.292 casi, 46.065 in totale, si conferma trend in calo" "+1.292 casi, 46.065 in totale, si conferma trend in calo". Così il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nel consueto punto sull'emergenza coronavirus nella Regione. Fonte: Lombardia notizie online Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev