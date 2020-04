Coronavirus: Pella (Fi), 'da Berlusconi ai sindaci messaggio di lungimiranza e concretezza'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - “Ringrazio il presidente Berlusconi per aver dimostrato, ancora una volta, di essere vicino ai sindaci e agli amministratori locali del Paese e di comprenderne appieno la valenza, come presidio delle istituzioni e punto di riferimento per le comunità in questa fase così difficile e complicata. Allo stesso tempo, dobbiamo saper cogliere il forte stimolo, segno di lungimiranza e concretezza, oltre che di grande esperienza, che ci viene dal presidente Berlusconi, per intraprendere un percorso di responsabilità collettiva che renda i nostri territori più pronti e più belli per la riapertura e la ripartenza". Lo afferma Roberto Pella, deputato di Forza Italia e vicepresidente vicario dell'Anci.

"Se sapremo interpretare questo mandato, la rinascita socio-economica del nostro Paese -aggiunge- passerà proprio dalle città e dai Comuni che, se ascoltati nelle proprie istanze, sapranno imprimere il giusto impulso al sistema. Come sindaco di Forza Italia e come vicepresidente vicario Anci mi impegnerò affinché queste parole possano diventare azioni concrete pianificabili da tutti i colleghi”.