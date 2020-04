Cdp: in 2019 mobilitate risorse per 34,6 mld a supporto economia Paese (2)

(Adnkronos) - E’ stato incrementato il numero di operazioni di finanziamento diretto verso le imprese a sostegno di crescita e innovazione (+90% rispetto al 2018), con un supporto ad un sempre più ampio portafoglio di imprese, non solo grandi. L’attività a supporto del mondo produttivosi è estesa anche alle filiere attraverso la sottoscrizione di specifici accordi: con Leonardo nel settore Difesa e Aerospazio, con Coldiretti e Filiera Italia nell’Agroalimentare e con Fincantieri, Saipem e Ansaldo Energia per la filiera dell’Ingegneria.

L’attenzione alla crescita delle pmi ha permesso di sviluppare nuovi strumenti di finanza alternativa, come i Basket Bond. Ne sono stati lanciati due nel corso del 2019: 'Export Basket Bond Programme' per 500 mln di euro per l’internazionalizzazione delle imprese e 'Elite Basket Bond Lombardia' per 100 mln di euro per la crescita delle imprese della regione al fine di finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese lombarde. Per favorire la concessione di liquidità alle imprese del Mezzogiorno, è stato sottoscritto un finanziamento da 500 mln di euro in favore di una banca italiana che utilizzerà la provvista per concedere prestiti alle imprese fino a 3.000 dipendenti operanti nell’area.

In favore del settore Infrastrutture, Pa e Territorio sono stati mobilitati 9,3 miliardi di euro. Finanziati oltre 1.200 enti ed ampliate le modalità d’intervento a supporto delle infrastrutture. È stato ampliato il sostegno alle infrastrutture con l’introduzione di una nuova unità di Advisory alla Pa, finalizzata al supporto tecnico - amministrativo e finanziario per la programmazione e progettazione delle opere.