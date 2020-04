Coronavirus: operazione 'mani pulite', acqua e sapone venduta come gel

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Voghera, su ordine della procura di Gorizia, ha effettuato una perquisizione in un'azienda di Bosnasco, in provincia di Pavia, dove si sarebbe dovuto produrre gel disinfettante. Alla ditta si è arrivati dopo un controllo su strada effettuato dagli uomini della compagnia di Monfalcone che hanno notato come i flaconi trasportati contenevano semplici detergenti e non gel disinfettante come attestavano, invece, le etichette e i documenti che accompagnavano la merce.

Nella perquisizione della società dell’Oltrepò pavese sono stati sequestrati 21.600 flaconi, stipati su 38 bancali, di prodotti pronti per la vendita - in piena emergenza coronavirus - non conformi alla normativa sanitaria, e circa 18.000 litri di liquido detergente spacciato per disinfettante. "I flaconi sequestrati, privi della dicitura 'prodotto biocida' e dell'autorizzazione del Ministero della Salute o dell'Unione Europea, riportavano sull'etichetta numerosi riferimenti, anche in lingua straniera, a un'azione disinfettante, germicida e antibatterica ingannevole per il consumatore".