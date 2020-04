Ocse: a febbraio inflazione rallenta al 2,2%

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - L'inflazione tendenziale nell'area Ocse è rallentata al 2,2% a febbraio rispetto al 2,3% a gennaio. Lo rende noto l'organizzazione internazionale in un comunicato precisando che le stime per l'area Ocse a marzo non sono attualmente disponibili ma la stima flash di Eurostat per l'area dell'euro indica che l'inflazione sta scendendo significativamente allo 0,7% rispetto all'1,2% di febbraio, trainato quasi esclusivamente dal calo dei prezzi dell'energia con i prezzi del petrolio che sono scesi della metà a marzo.