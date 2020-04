Coronavirus: Sala, 'ai Comuni poche mascherine ma sono un diritto'

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Di mascherine "oggi i comuni ne riceve pochissime: Milano ha dovuto andarsele a cercare in Cina e in altri paesi e per ora va bene. Ma le mascherine chi le deve fornire? Il Governo? La Regione? Io spero che tra non molto potremo uscire e a quel punto le mascherine saranno dannatamente importanti e la disponibilità di mascherine deve essere un diritto". Lo sottolinea il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo video mattutino.