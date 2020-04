Coronavirus: Musumeci telefona ai Prefetti, 'intensificare i controlli per strada'

coronavirus

Video Sky Il mondo verso il milione contagi e i 50 mila morti, muore neonato di sei settimane negli Usa

L'Oms, Organizzazione mondiale della sanità, per bocca del proprio direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus avvisa che in settimana stanno per essere raggiunte le soglie del milione di casi confermati e dei 50 mila morti per Coronavirus in tutto il mondo. Negli Stati Uniti le vittime sono oltre quattromila e il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha chiuso tutti i parchi ...