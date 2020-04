Coronavirus: Palermo, piano emergenza Comune per distribuire buoni pasti ai più poveri (2)

(Adnkronos) - Fino alla tarda serata di ieri il sindaco di Palermo è stato in riunione telematica con l’Assessore Giuseppe Mattina, il Ragioniere Generale, il Capo di Gabinetto e l’ufficio del Webmaster per definire i dettagli della procedura e degli strumenti telematici da utilizzare e per fare una stima dei benefici che potranno essere erogati. "Non è stato infatti sottovalutato che il numero dei beneficiari potrebbe infatti variare in aumento per il protrarsi dello stato di limitazioni alla mobilità o in diminuzione per l’avvio di sistemi di ammortizzazione sociale".

“E’ un piano di emergenza – spiega il sindaco – che servirà ad affrontare per almeno tre settimane il bisogno alimentare di tante famiglie. Non escludiamo, se dovessero arrivare altre risorse o se ai successivi controlli dovessero saltare alcune famiglie, che questo piano possa durare più a lungo”.