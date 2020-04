Coronavirus: Conte, 'non è stata istituita 'ora d'aria' per bambini'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Il Ministro dell'interno è stato molto chiaro: non cambia nulla, le regole sono quelle”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la registrazione dello Speciale Accordi e Disaccordi, in onda stasera sul Nove alle 21,25 commentando la circolare di ieri del Viminale che chiariva alcune modalità di spostamento.

“C'erano tante richieste di chiarimento e quindi bisognava dare indicazioni alle forze di polizia che sono chiamate a far rispettare le regole – spiega il premier - Rimangono gli spostamenti consentiti solo per le specifiche ragioni già individuate”. In ogni caso, secondo il Presidente del Consiglio “il messaggio che vogliamo veicolare è che non è stata istituita l'ora del passeggio con i bambini”.