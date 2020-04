Coronavirus: Conte, 'proroga fino a 3 maggio? Ipotesi non accreditata, è presto'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Proroga fino al 3 maggio? Ipotesi non accreditata, in questo momento è presto. I nostri esperti aggiornano dati ogni giorno, fino al 20 aprile ci saranno elaborazioni". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la registrazione dello Speciale Accordi e Disaccordi in onda stasera alle 21,25 sul Nove.