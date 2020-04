Coronavirus: Conte, 'prima di allentamento serve valutazione scientifica'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Prima di assumere una prospettiva di allentamento, bisogna avere una base scientifica di valutazione e poi potremo lavorare su questa prospettiva". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la registrazione dello Speciale Accordi e Disaccordi in onda stasera alle 21,25 su Nove.

"Noi ci stiamo già muovendo per lavorare in questa prospettiva. È evidente - continua il presidente del Consiglio - che nel momento in cui avremo una finestra positiva, inizieremo l'allentamento delle misure, gestiremo una fase diversa fino ad una ripresa vera e propria".

"Stiamo lavorando - conclude - anche per un rilancio e costruzione economica".