Coronavirus: Pd a vertice p.Chigi, 'no bandierine su misure per autonomi'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - In merito all'aumento delle risorse per il contributo a favore di autonomi e inoccupati il Pd ha ribadito che non serve mettere bandierine ma discutere nel merito, partendo ad esempio dalla proposta del Forum diseguaglianze. Si apprende al termine del tavolo di maggioranza a palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte.