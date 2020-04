Coronavirus: Casellati, 'no ostacoli a parlamentari per raggiungere Camere'**

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Concordo con il Presidente Fico sul fatto che nessun ostacolo possa essere posto ai parlamentari - anche in questa grave emergenza sanitaria - per poter raggiungere il Senato e la Camera". Lo dichiara il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

"E' altrettanto doveroso ricordare che tra le prerogative costituzionali dei parlamentari c’è anche la rappresentanza politica dei territori. La libertà di circolazione è dunque necessaria non soltanto per la partecipazione ai lavori di Commissione e di Aula, ma anche per lo svolgimento di questa importante funzione nell'intero Paese".

"A maggior ragione - conclude il Presidente del Senato - in un momento drammatico come quello attuale, nel quale è indispensabile che senatori e deputati siano messi nelle condizioni di poter raccogliere le istanze delle comunità e portarle all'attenzione del Parlamento, così come di farsi promotori di ogni altra iniziativa utile ad alleviare le sofferenze e i disagi di famiglie e imprese".