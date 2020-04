Coronavirus: Pd, 'attivare in Sicilia strumenti sostegno psicologico per operatori sanitari'

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - "Attraverso il Piano sanitario per l’emergenza Coronavirus bisogna prevedere un servizio di assistenza psicologica dedicato agli operatori sanitari e ai cittadini. La drammaticità di alcuni episodi verificatisi negli ultimi giorni dimostra quanto sia necessario e urgente predisporre questa attività". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Assemblea regionale siciliana, che durante l’ultima seduta d’aula ha presentato un ordine del giorno rivolto al governo regionale. "E necessario - aggiunge Lupo - attivare o potenziare in tempi brevi, nell’ambito delle Aziende sanitarie provinciali e dei presidi ospedalieri dedicati Covid-19, strumenti diretti che permettano a chi è più esposto all’emergenza di trovare un supporto psicologico che, in situazioni di fortissimo stress emotivo come quella che stiamo attraversando, è di fondamentale importanza". Per il capogruppo dem è necessario, inoltre, mettere in campo "strumenti rivolti ai cittadini e, dunque, utilizzabili dalle loro abitazioni: pensiamo a una linea telefonica attiva 24 ore su 24 e a un sito web attraverso i quali poter ricevere assistenza da professionisti del settore e personale specializzato".