Coronavirus: Conte verso Dpcm 'fotocopia', possibile stretta allenamenti sportivi

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Il Dpcm con la proroga delle misure di contenimento del Covid-19, la cui firma è attesa per questa sera, non dovrebbe serbare sorprese, "si va verso un decreto fotocopia di quello in scadenza" il 3 aprile, spiegano fonti di governo all'Adnkronos. Dunque va avanti la stretta che ha portato gli italiani a casa e alla chiusura delle attività produttive, fatta eccezione per quelle considerate essenziali. Anche se, nella riunione nella tarda serata di ieri con i capidelegazione, veniva dato pressoché per assodato un possibile giro di vite sugli allenamenti, con la sospensione sia per i professionisti che non. Vale a dire che anche chi si stava allenando per le Olimpiadi deve smettere di allenarsi. Stesso discorso per le squadre di calcio: quelle che hanno convocato i giocatori per gli allenamenti non potranno più farlo.