Coronavirus: dalla Cina 100mila mascherine e materiale sanitario

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - Sono arrivate questa mattina nel centro logistico di Burago (Monza e Brianza) 100mila mascherine provenienti dalla Cina. Gli aiuti sanitari che comprendono anche guanti, gel igienizzanti e camici, sono stati raccolti e donati dalla Jinde Charities, la rete caritativa legata alla Chiesa cattolica della Repubblica popolare cinese.

Il materiale sanitario è arrivato con un volo dalla Cina e trasferito nel magazzino del comune della provincia di Monza e Brianza, utilizzato da Caritas Ambrosiana per la gestione delle emergenze. Da qui nei prossimi giorni sarà distribuito agli operatori e volontari impegnati nella rete dei servizi ecclesiali: mense per i poveri, dormitori, centri diurni per disabili, residenze per anziani. "Siamo molto grati a padre Zhang: la sua offerta ci consentirà di proseguire la nostra azione in sicurezza e dimostra ancora una volta il grande valore della nostra rete e dei legami di solidarietà che ci tengono uniti al di là dei confini nazionali", sottolinea Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana.

Nel frattempo, l’ente diocesano ha anche attivato una raccolta fondi per l’acquisto di materiale sanitario. Il fabbisogno stimato dall’area emergenze di Caritas Ambrosiana per i soli servizi promossi dall’ente nel territorio della Diocesi di Milano, attraverso le sue cooperative, è per i prossimi 3 mesi di 600mila pezzi.