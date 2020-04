Coronavirus: Renzi, 'ripartenza nelle mani dell'Italia non è colpa dell'Europa'

Sting dedica canzone all'Italia: "Mi manca il mio Paese preferito"

(Agenzia Vista) Londra, 01 aprile 2020 Sting dedica canzone all'Italia: "Mi manca il mio Paese preferito" "Mi manca il mio Paese preferito" così Sting in un video pubblicato da Pascal Vicedomini in cui dedica una canzone all'Italia colpita dal coronavirus "come voi sto a casa per tenere la mia famiglia e i miei amici al sicuro" ma "mi manca la mia bella casa in Toscana". "Molti di voi sono ...