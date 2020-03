Messina: Più Europa, 'aumentare attenzione su violenza genere'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Lorena Quaranta, siciliana, è stata uccisa questa mattina a Furci Siculo dal suo compagno. Aveva solo 27 anni. In media, un giorno su tre in Italia una donna viene assassinata tra le mura domestiche. E in un periodo come questo di convivenza forzata, per troppe donne restare a casa è un vero e proprio inferno”. Lo ricordano la vicesegretaria di Più Europa, Costanza Hermanin, e Maria Saeli, componente della Direzione del partito.

“L’attenzione di tutti sulla violenza di genere -aggiungono- deve essere maggiore. Per donne e bambini la casa può essere un luogo di paura e abusi, lo ha sottolineato in questi giorni anche la relatrice speciale per la violenza contro le donne delle Nazioni unite, Dubravka Simonovic. Denunciare è il primo passo: il 1522 risponde alle richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Non bisogna avere paura”.