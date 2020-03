Coronavirus: Fontana (Fi), 'norma scudo per operatori sanitari contro cause legali'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "È sconcertante apprendere che in questo momento di grave criticità sanitaria, dove medici ed infermieri sono impegnati in prima linea, con enorme spirito di sacrificio, a contrastare il Covid-19, ci siano studi legali a caccia di clienti, che tentano di strumentalizzare il dolore di chi è colpito dal lutto per intentare cause su presunte responsabilità mediche. Un fatto di questa gravità, siamo certi, non sfuggirà all'attenzione delle Forze dell'Ordine, che, verificheranno se sussistono i presupposti di reato da parte di truffatori, millantatori e azzeccagarbugli". Lo afferma Gregorio Fontana, deputato di Forza Italia e questore della Camera.

"Forza Italia -annuncia- non permetterà che passi questo tentativo aberrante a danno del personale medico impegnato nella lotta contro l'infezione da coronavirus e presenterà una norma-scudo, che possa subito essere operativa e che possa consentire a medici ed infermieri di lavorare in serenità, a riparo da qualunque minaccia o qualsiasi tentativo speculativo a loro danno".