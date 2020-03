Coronavirus: da Airbnb lancia 2 fondi per un totale di 260 mln dlr per aiutare host

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Airbnb istituisce un fondo da 250 milioni di dollari per gli host che hanno risentito delle cancellazioni e un altro da 10 mln di dollari per i superhost e gli host di Esperienze che sono in difficoltà nel pagare l’affitto o il mutuo. Ad annunciarlo è il Ceo di Airbnb, Brian Chesky.

Per quanto riguarda il secondo fondo da 10 mln i superhost e gli host di Esperienze potranno richiedere fino a 5.000 dollari di finanziamenti a fondo perduto. Il fondo è costituito da donazioni sia dei dipendenti (per 1 milione di dollari) sia dei 3 fondatori di Airbnb: Brian, Joe e Nate (per 9 milioni di dollari).

Da quanto la pandemia è stata dichiarata dall'Oms, Airbnb sottolinea la società "si è impegnata a supportare i viaggiatori attraverso la propria assistenza, le comunità locali con il lancio di iniziative per fronteggiare l’emergenza, ma anche a trovare soluzioni per ridurre l'impatto sulla community di host".