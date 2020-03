Coronavirus: Fratoianni, 'interrogazione su clinica Piacenza'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Ora è ancora il momento della necessaria azione per contrastare la drammatica fase di emergenza in tante parti del Paese, ma occorrerà nelle prossime settimane fare luce su tanti aspetti ed episodi troppo poco chiari che sono accaduti in queste settimane in varie parti del Paese. “Le inchieste giornalistiche delle ultime settimane, ad esempio, su quanto accaduto in una clinica privata di Piacenza, la Sant’Antonino, dovranno avere delle risposte: è vero che già a febbraio se non prima ci fossero pazienti malati di Covid19, nel silenzio più assoluto?". Lo chiede Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

"Su questa vicenda su cui la giornalista Selvaggia Lucarelli ha scritto su Il Fatto Quotidiano e Tpi, di cui ha parlato la trasmissione Report ed altri organi di informazione presenteremo un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute perchè si attivi un’ispezione ministeriale in quella clinica e al ministro della Giustizia affinchè la magistratura faccia chiarezza fino in fondo. Serve la massima trasparenza - conclude Fratoianni - perché eventuali ambiguità, furbizie, comportamenti irresponsabili non possono essere ammessi in una democrazia in questo periodo terribile".