Coronavirus: Berlusconi, 'organizzare ora ripresa, piano casa e infrastrutture'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "E' giusto prepararci fin d'ora al momento nel quale le autorità sanitarie ci diranno che si potrà ricominciare a lavorare. Si tratta di organizzare la riapertura delle fabbriche e dei cantieri nel rispetto delle norme sanitarie, si tratta di finanziare e di incentivare la ripresa. Noi abbiamo proposto un grande piano di infrastrutture (come infrastrutture siamo del 50 per cento sotto la Francia, la Spagna e e la Germania) e anche un grande piano casa per rimettere in moto appena possibile dei settori che sono importantissimi". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, in un'intervista a Radio 105. Per questo, ha aggiunto il leader di Forza Italia, occorre "rimuovere tutti gli ostacoli burocratici, come ad esempio il regime comunale delle licenze e delle autorizzazioni preventive".

"Bisognerà rilanciare eccellenze italiane -ha detto ancora l'ex premier- come la moda, la cultura il turismo che sono tra i settori più colpiti dalla crisi. Stiamo studiando un sistema di incentivi per chi, quando sarà possibile di nuovo viaggiare, vorrà scegliere l'Italia come meta per le sue vacanze".