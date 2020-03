Coronavirus: Pazzali (Fiera), 'prima parte lavori finita, grazie Bertolaso'

Milano ,31 mar. (Adnkronos) - Il presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali, è commosso nel parlare degli ultimi dieci giorni. "E' stato molto duro ma abbiamo fatto un buon lavoro", dice durante l'inaugurazione dell'ospedale in Fiera Milano. "La prima parte dei lavori è finita, è iniziata la seconda e abbiamo l'obiettivo di arrivare a questo secondo risultato". I ringraziamenti vanno alle "500 persone che hanno lavorato qua, senza mai fermarsi e a volte senza neanche andare in bagno". Un grande grazie va anche a Guido Bertolaso, il consulente della Regione, che "si è ammalato perché è venuto ad aiutarci". Pazzali sottolinea che Bertolaso "è stato un esempio di come si deve dedicare parte della nostra vita al Paese, grazie per quello che ci ha dimostrato in questi giorni di difficoltà".