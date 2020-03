Coronavirus: Renzi, 'sblocco il 14 aprile per under 70 e subito un'ora d'aria ai bimbi'**

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Per me la ripartenza, lo sblocco dovrebbe essere dal giorno dopo Pasquetta, per evitare che la Pasquetta diventi l'occasione per la gita fuori porta che sarebbe una follia. Immaginare piano piano di partire dal 14 aprile, penso che le persone sopra i settant'anni dovrebbero pazientare qualche settimana in più". Lo ha sottolineato Matteo Renzi, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro, a proposito della fine delle misure di contenimento legate all'emergenza coronavirus.

"Farei partire già da prima di Pasqua -ha aggiunto- le aziende che hanno i dispositivi di sicurezza, darei da subito un'ora d'aria ai bambini. Vorrei che fosse accolto l'invito di chi si occupa di pedagogia, noi abbiamo dei bambini che sono chiusi in casa da tre settimane, fargli fare una passeggiata non è male, ovviamente con tutti i crismi di regolarità, noi dobbiamo garantire che i bambini prendano un po' d'aria, perchè non è che fuori ci possiamo portare i cani e non i bambini".