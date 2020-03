Coronavirus: Tajani, 'Parlamento ungherese sovrano, problema assenza Ue'

Il Governo scozzese cerca volontari per portare spesa e medicinali a chi non può uscire

(Agenzia Vista) Scozia, 30 marzo 2020 Il Governo scozzese cerca volontari per portare spesa e medicinali a chi non può uscire In Scozia il Governo ha chiesto a chiunque voglia di diventare volontario per aiutare chi non può uscire ad avere generi di prima necessità Fonte Scottish Government Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev