Coronavirus: D'Incà, 'dl aprile arriverà prima di scadenze 16, almeno altri 25 mld'

MUSICA

Video Eric Clapton, i 75 anni

di una leggenda. Rinviati

i due concerti italiani

Il compleanno di una leggenda. Eric Clapton compie 75 anni e dovrà farlo senza concerti. Causa Coronavirus ha infatti dovuto rinviare il tour in Europa che comprendeva anche due concerti in Italia, a Milano e Bologna entrambi nel mese di giugno (sono stati riprogrammati nel 2021, il 26 maggio al Mediolanum Forum di Assago e il 28 maggio all’Unipol Arena). Nato a Ripley, nel Surrey in Inghilterra,...