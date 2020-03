Coronavirus: D'Incà, 'errore da Parlamento ungherese, noi convolgiamo opposizione'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Credo che sia un errore quello fatto dal Parlamento ungherese. Credo che non vadano mai dati pieni poteri a chi in quel momento governo. Noi abbiamo sempre cercato di coinvolgere le opposizioni, anche con i tavoli tecnici e una volta che fai un decreto legge per essere convertito deve fare i passaggi opportuni in Parlamento". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ospite di Sky Tg 24.

"Ringrazio tutti i parlamentari di maggioranza e di opposizione che incontro sempre -ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo- il Parlamento resta il cuore pulsante della democrazia del nostro Paese. Oggi abbiamo una situazione di emergenza, ma nelle prossime settimane dobbiamo rimanere con le nostre Istituzioni preservate, il Parlamento è sacro e come governo lo rispettiamo ogni giorno".