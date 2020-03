Coronavirus: Calenda, 'Orban usa pandemia per svolta autoritaria'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - “Il rischio concreto di compromettere l'integrità dei valori comuni europei, la fiducia reciproca e la credibilità dell'Unione è oggi realtà. Assistiamo ad un nuovo attacco alla democrazia da parte di Viktor Orban che sfrutta la pandemia per approvare una legge sul Corona virus e causare così una svolta autoritaria nel cuore dell’Europa”. Lo dichiara l’europarlamentare e leader di Azione Carlo Calenda.

“La nuova legge garantisce di fatto a Viktor Orban poteri d’urgenza per un periodo di tempo indefinito, l’inasprimento del reato di allarmismo, con pene che vanno da uno a cinque anni di reclusione, con l’ unico obiettivo di reprimere la stampa critica e gli oppositori che intendono contestare le misure messe in campo dal Governo. Elezioni e referendum saranno dunque sospesi fin tanto che sarà in vigore lo stato d’emergenza. Più volte - prosegue Calenda - il Parlamento Europeo ha chiesto che venissero presi provvedimenti per grave violazione dell'articolo 7 del Trattato sull'Ue, ma questa è una misura senza precedenti che necessita l’intervento tempestivo e determinato del Consiglio dell’Unione europea per sospendere l’Ungheria da ogni potere decisionale in Europa e dall’accesso a qualsiasi tipo di finanziamento. Nessuna emergenza giustifica l’alienazione dei principi di libertà e democrazia”, conclude.